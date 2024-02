V Škofji Loki stekle priprave na uprizoritev pasijona v letu 2026

Škofja Loka, 29. februarja - V škofjeloški občini so stekle priprave na naslednjo uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki bo čez dve leti. Ker so bili primorani uprizoritev, načrtovano leta 2021 ob 300-letnici Škofjeloškega pasijona zaradi pandemije odpovedati, bo to prva uprizoritev po 11 letih. Vmes se trudijo ohranjati kondicijo z Dnevi Škofjeloškega pasijona.