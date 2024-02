Obseg proizvodnje v gospodarstvu lani manjši za 0,5 odstotka

Ljubljana, 29. februarja - Skupni obseg proizvodnje v slovenskem gospodarstvu se je lani zmanjšal za 0,5 odstotka, je objavil statistični urad. Padec je bil posledica nazadovanja v predelovalni industriji in trgovini, medtem ko so gradbeništvo in storitvene dejavnosti zabeležili rast. Samo decembra se je medtem obseg proizvodnje medletno zvišal, in to za 0,9 odstotka.