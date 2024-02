Senatni republikanci v ZDA blokirali predlog zakona o zaščiti postopkov zunajtelesne oploditve

Washington, 29. februarja - Republikanci v ameriškem senatu so v sredo blokirali demokratski predlog zakona, ki bi zaščitil postopke zunajtelesne oploditve (IVF), potem ko je vrhovno sodišče v zvezni državi Alabama nedavno sklenilo, da so zamrznjeni zarodki človeška bitja z vsemi pravicami in jih je treba obravnavati kot otroke, poroča ameriški medij Politico.