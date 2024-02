Z današnjimi stebrnimi pogajanji v Sviz in visokošolskem sindikatu zadovoljni

Ljubljana, 28. februarja - Z današnjimi pogajanji o novem plačnem stebru za raziskovalno dejavnost, izobraževanje in kulturo so v šolskem sindikatu Sviz in visokošolskem sindikatu zadovoljni, čeprav je vladni predlog po oceni sindikatov še nedodelan. Pogajanja bodo nadaljevali čez teden dni, a vse je odvisno od krovnih pogajanj v ponedeljek, so opozorili.