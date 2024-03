Igralsko zasedbo filma o dirkaču formule 1 z Bradom Pittom dopolnila Sarah Niles

Los Angeles, 2. marca - Oskarjevec Brad Pitt, ki je glavna zvezda novega filma o dirkaču formule 1, je dobil igralsko okrepitev. Kot so sporočili iz Apple Studios, se je ekipi pridružila britanska igralka Sarah Niles, znana iz komične serije Ted Lasso. Film so sicer začeli snemati lani, a je bila produkcija zaradi stavke igralcev in scenaristov v Hollywoodu prekinjena.