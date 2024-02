Ministrstvo za delo razpisalo tekmovanje o dobri praksi na delovnem mestu

Ljubljana, 28. februarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razpisalo nacionalno tekmovanje za priznanja Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2024 in 2025. V središču tekmovanja so delovna mesta in dobra praksa, ki se na njih izvaja. Prijave so možne do 16. septembra, so sporočili z ministrstva.