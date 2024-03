Mineva 15 let od odkritja grobišča v Hudi jami

Laško, 3. marca - Mineva 15 let od odkritja posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev v rovu svete Barbare v Hudi Jami pri Laškem. Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je leto 2024 razglasila za leto spomina na 15 let od vstopa v rov in dialoga o pokopu nepokopanih mrtvih. Med drugim pripravljajo razstavo ter izjavo o pietetnem spominu na žrtve.