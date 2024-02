Timi Zajc bo izpustil tekme v Lahtiju

Lahti, 28. februarja - Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo po tekmah v Hinzenbachu za skakalke in poletih v Oberstdorfu za skakalce nadaljeval v finskem Lahtiju za oba tabora. Finsko bo izpustil Timi Zajc, ki se želi odpočiti in povsem osredotočiti na preostale tekme na letalnicah v tej sezoni v Vikersundu in Planici, kjer želi osvojiti mali kristalni globus.