Šarec za STA: Vstopili smo v nemirno obdobje, ostati moramo budni

pogovarjala sta se Luka Tetičkovič in Mojca Zorko

Ljubljana, 3. marca - Vojni v Ukrajini in Gazi, napetosti na Zahodnem Balkanu in vzpon nacionalizmov v EU nakazujejo, da smo v neki nemirni dobi, zato moramo ostati budni, je v pogovoru za STA opozoril minister za obrambo Marjan Šarec. Pričakuje podporo obrambnim strateškim dokumentom in ob vlaganjih v opremo in kadre napoveduje boljšo letno oceno Slovenske vojske.