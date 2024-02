Šarec za STA: Za izboljšanje sistema civilne zaščite v zakonodaji ni ovir, a delati je treba kot družina

Ljubljana, 29. februarja - Minister za obrambo Marjan Šarec meni, da so nas naravne nesreče v zadnjem letu in pol naučile veliko, izkušnje pa so že prelili tudi v spremembe v delovanju sistema civilne zaščite. Ob tem stavi na proaktivnost države in povezanost. Za učinkovitejše ukrepanje je treba "delati kot ena družina", je za STA ocenil pred petkovim dnevom civilne zaščite.