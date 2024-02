Premierji višegrajske skupine različnih mnenj glede pomoči Ukrajini

Praga, 27. februarja - V Pragi je danes potekalo srečanje voditeljev višegrajske skupine, ki je minilo v znamenju vojne v Ukrajini. Predsedniki vlad Češke, Slovaške, Poljske in Madžarske so bili složni, da gre pri ruski agresiji za grobo kršitev mednarodnega prava in da Ukrajina potrebuje pomoč, vendar so se razhajali glede oblike pomoči, poročajo tuje tiskovne agencije.