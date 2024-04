Začenja se Festival hrane za možgane: O meniju prihodnosti z znanstvenicami in znanstveniki

Ljubljana, 23. aprila - Z delavnico in znanstvenim slamom se danes začenja Festival hrane za možgane v organizaciji Univerze v Ljubljani, Instituta Jožef Stefan in Kemijskega inštituta. Festival bo do četrtka postregel z več dogodki na temo trajnostne prehrane in menija prihodnosti, pred rektoratom univerze pa je na ogled tudi razstava Trajnostni vidik (pre)hrane na UL.