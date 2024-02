Poročilo: V evropskem sadju in zelenjavi velik porast pesticidov PFAS

Bruselj, 27. februarja - Količina sadja in zelenjave, v katerih so odkrili pesticide PFAS, se je med letoma 2011 in 2021 potrojila, v najnovejšem poročilu ugotavlja nevladna organizacija PAN Europe. Pri sadju so zaznali 220-odstotno, pri zelenjavi pa 274-odstotno rast. Med državami so najbolj dramatičen skok zabeležili v Avstriji in Grčiji.