Celjska bolnišnica lani z rastjo prihodkov in manjšo izgubo

Celje, 27. februarja - Celjska bolnišnica je lani ustvarila 154,5 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 14,83 odstotka več kot leto prej, ko so ti znašali 134,6 milijona evrov, so za STA povedali v bolnišnici. Lani so s strateškim pristopom zmanjšali tekočo izgubo. Ta je leta 2022 znašala 8,29 milijona evrov, lani pa so jo uspeli znižati na 3,72 milijona evrov.