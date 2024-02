Inšpekcija napovedala poostren nadzor prodaje tobačnih izdelkov in alkohola mladoletnim

Ljubljana, 27. februarja - Tržni inšpektorji bodo v marcu in aprilu izvajali poostren nadzor prodaje tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnim osebam, so napovedali v inšpektoratu. Ob tem so ponudnike teh izdelkov pozvali, naj dosledno spoštujejo zakonska določila in jih ne prodajajo mladoletnim osebam.