Odbor za zdravstvo pozval ministrstvo k spremembam pravilnika o prevozih pacientov

Ljubljana, 27. februarja - Člani odbora DZ za zdravstvo so na nujni seji, sklicani na zahtevo NSi, ministrstvo za zdravje pozvali, naj v pol leta sprejme spremembe pravilnika o prevozih pacientov, ki bodo bolj natančno določale postopke in pogoje za pridobitev dovoljenja in izvajanje nenujnih reševalnih in sanitetnih prevozov ter nadzor in sankcije v primeru kršitev.