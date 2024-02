Iniciativa Glas ljudstva: Večina zavez vlade je neizpolnjenih

Ljubljana, 27. februarja - Iniciativa Glas ljudstva je predstavila drugo poročilo o uresničevanju predvolilnih zavez aktualne vlade. Med 122 zavezami je po oceni Iniciative vlada izpolnila osem zavez, največ, to je 51, jih izvaja. Največ napredka v iniciativi vidijo na področjih demokracije, svoboščin in kulture, najmanj pa na področjih zdravstva, podnebja in stanovanj.