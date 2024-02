Okoli četrtina energije za ogrevanje in hlajenje v EU iz obnovljivih virov

Luxembourg, 27. februarja - V EU je bilo v letu 2022 24,8 odstotka energije, potrebne za ogrevanje in hlajenje, proizvedene iz obnovljivih virov, kar je 1,8 odstotne točke več kot v letu 2021. Najvišji delež sta imeli Švedska in Estonija, okoli 69 in 65 odstotkov, Slovenija je bila s 34 odstotki nad povprečjem EU, kažejo podatki Eurostata.