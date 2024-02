V začetku tedna dva voznika drvela po primorski avtocesti

Koper, 27. februarja - Policisti so v ponedeljek okrog poldneva na avtocesti med Divačo in Kozino zasačili 50-letnega voznika avtomobila, ki je pri omejitvi 130 kilometrov na uro drvel z 224 kilometri na uro. Zjutraj istega dne pa so pri Senožečah 62-letnemu vozniku izmerili hitrost 183 kilometrov na uro, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper.