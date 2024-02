Vreme: Pretežno oblačno in ponekod deževno

Na Primorskem bo pihal šibak do zmeren veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, ob morju do 15, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. V sredo bo pretežno oblačno in večinoma suho, le na zahodu bo občasno še možen rahel dež. Popoldne se bo oblačnost trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 12 do 18, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma oblačno, občasno se bodo pojavljale manjše padavine. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V petek bo oblačno, rahel dež bo spet pogostejši.

Vremenska slika: Nad Genovskim zalivom je ciklonsko območje z vremensko fronto. Z vetrom južnih smeri doteka nad naše kraje vlažen zrak in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno. V sosednjih pokrajinah Italije bo pogosto deževalo. V Alpah bo sprva snežilo do nekaterih dolin. Padavine se bodo popoldne zajele večino sosednjih pokrajin, le v krajih vzhodno od nas bo večinoma suho, v Alpah se bo meja sneženja dvigovala. V Istri in Kvarnerju bo pihal zmeren jugo, v Furlaniji šibka burja. V sredo bo pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas bo občasno še deževalo, popoldne bodo padavine oslabele. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.