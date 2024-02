Newyorške borze končale v rdečem

New York, 26. februarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so zaskrbljeni pred izidom najnovejših podatkov o inflaciji v ZDA. Ta teden pričakujejo tudi objavo podatkov o indeksu osebne potrošnje (PCE), ki ga ameriška centralna banka Federal Reserve upošteva pri odločanju o denarni politiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.