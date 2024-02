Fides: Uveljavljanje izmenskega dela za bolnike nevaren poseg v organizacijo dela

Ljubljana, 26. februarja - V sindikatu Fides so prepričani, da ukrepi pred uveljavitvijo preklicev soglasij za nadurno delo, ki jih je danes sprejela vlada, kažejo na veliko nepoznavanje situacije v zdravstvu. Uveljavljanje izmenskega dela vidijo kot pravno izjemno težek in hkrati za bolnike nevaren poseg v organizacijo dela, so zapisali v odzivu.