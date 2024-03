Potnikom se zaradi pomanjkanja letal poleti obetajo dražje vozovnice

Dublin, 2. marca - Letalske vozovnice bodo to poletje dražje, je opozoril glavni izvršni direktor letalskega prevoznika Ryanair Michael O'Leary. Kot razlog je navedel pomanjkanje letalskih zmogljivosti, saj prihaja do zamud pri dobavah Boeingovih letal. Ryanairove letalske karte se bodo v primerjavi z lanskim poletjem podražile za do 10 odstotkov, je napovedal.