Kranjska Gora, 24. februarja - Posadka letalske policijske enote je danes okoli 15. ure med rutinskim letom v soteski Belca v občini Kranjska Gora odkrila mrtvo osebo. Gorski reševalci z Brnika in Mojstrane so truplo s helikopterjem prepeljali v dolino in ga predali pogrebni službi, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.