Francoski kmetje pred Macronovim obiskom vdrli na pariški sejem

Pariz, 24. februarja - Francoski kmetje so danes pred napovedanim obiskom predsednika Emmanuela Macrona vdrli na pariški kmetijski sejem, pri čemer je prišlo do prerivanja z varnostnim osebjem. Macron se je pred obiskom sicer za zaprtimi vrati sestal s predstavniki najpomembnejših kmetijskih organizacij v državi in jim obljubil pomoč.