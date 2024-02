Finančni ministri v Gentu o uniji kapitalskih trgov in konkurenčnosti EU

Gent, 24. februarja - Finančni ministri EU, med njimi minister Klemen Boštjančič, so na dvodnevnem neuradnem srečanju, ki se je danes končalo v belgijskem Gentu, razpravljali o uniji kapitalskih trgov, s čimer si EU prizadeva povečati učinkovitost in okrepiti povezanost evropskih kapitalskih trgov. Spregovorili so tudi o naložbah Evropske investicijske banke.