Alpske smučarke ostale brez superveleslaloma

Trento, 24. februarja - Alpske smučarke so zaradi slabega vremena ostale brez superveleslaloma za svetovni pokal, ki bi moral biti danes v Val di Fassi, je sporočila Italijanska smučarska zveza, gostiteljica tekmovanja. Za to so se morali odločiti, ker je v zadnjih urah zapadlo preveč snega in ga niso mogli odstraniti s proge.