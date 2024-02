V brodolomu blizu Malte umrlo pet migrantov

Valletta, 23. februarja - V bližini obale Malte v južnem Sredozemlju se je davi prevrnil čoln s 34 migranti, pri čemer je pet ljudi umrlo, še osem pa je poškodovanih in se zdravijo v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Preostalih 21 so uspešno rešili in prepeljali v sprejemni center za migrante, je sporočila malteška vojska.