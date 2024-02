Šefic pogovore o morebitnih preselitvah opravil tudi z občani Celja

Celje, 23. februarja - Sodelavci službe vlade za obnovo po lanskih poplavah in plazovih na čelu z vodjo službe Boštjanom Šeficem so individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenimi za morebitno odstranitev, danes opravili tudi v Celju. V celjski mestni občini je za preselitev na seznamu vladne službe predvidenih devet objektov, največ z območja Medloga in Zagrada.