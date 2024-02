Zagreb/Mljet, 23. februarja - V Jadranskem morju, približno 80 kilometrov južno od hrvaškega otoka Mljet na jugu Dalmacije, so dopoldne zabeležili potres z magnitudo 4,9, je sporočila hrvaška seizmološka služba. Tresenje tal so čutili na širšem območju od Dubrovnika do Zadra.