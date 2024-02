Znani pari osmine finala evropske lige

Nyon, 23. februarja - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so danes opravili žreb osmine finala evropske lige. Že v prvem delu evropske lige, kjer so nastopali klubi, ki so zasedli druga mesta v skupinskem delu evropske lige ter tretja mesta v skupinskem delu lige prvakov, to sezono ni igral noben slovenski nogometaš.