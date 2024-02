Zaradi visokih temperatur akcije pomoči dvoživkam letos prej kot običajno

Kranj/Grosuplje, 24. februarja - Zaradi visokih temperatur so se letošnje selitve dvoživk iz prezimovališč v mrestišča začele nekoliko bolj zgodaj kot običajno. Posledično so prej stekle tudi akcije njihovega prenosa preko zanje najbolj nevarnih območij, predvsem cest. Akcije izvajajo različna društva in prostovoljci.