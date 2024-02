Fajon: Konec vojne v Ukrajini je odvisen od Putina

New York, 22. februarja - Konec vojne v Ukrajini je odvisen od ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki pa trenutno ne kaže volje za to, je danes v New Yorku dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se bo v petek ob drugi obletnici ruske agresije na Ukrajino udeležila razprav na to temo v Generalni skupščini in Varnostnem svetu ZN.