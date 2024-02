ESČP vladi naložilo plačilo 390.000 evrov odškodnine nevrokirurgu Vinku Dolencu zaradi materialne škode

Ljubljana, 22. februarja - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je odločilo, da mora država nevrokirurgu Vinku Dolencu plačati 390.000 evrov odškodnine plus DDV in obresti. Ugotovilo je, da je Dolenc utrpel materialno škodo, ker so slovenska sodišča priznala sodbe izraelskega sodišča v postopkih, neskladnih z evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic.