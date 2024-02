V Kopru prva od dveh rizičnih tekem slovenskih košarkarjev

Koper, 22. februarja - Slovenski košarkarji bodo danes in v nedeljo v Kopru odigrali prvi dve tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. Ker sta tekmeca Ukrajina in Izrael, sta dvoboja z varnostnega vidika označena kot rizična, zato organizatorji obiskovalce pozivajo, naj pravočasno pridejo v Bonifiko in upoštevajo navodila varnostnih organov in policije.