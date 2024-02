S knjigarno Maks v Novi Gorici postavljajo knjigo v središče

Nova Gorica, 21. februarja - V centru Nove Gorice so danes odprli knjigarno in kavarno Maks. Na otvoritvi je direktor ZRC SAZU Oto Luthar povedal, da je to socialni prostor, prostor, kjer si želijo združevanja umetnosti in znanosti. Z novo pridobitvijo po njegovih besedah knjigo ponovno postavljajo v središče.