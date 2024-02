Svet EU in parlament z začasnim dogovorom o izboljšanju kakovosti zraka

Bruselj, 21. februarja - Svet EU in Evropski parlament sta v torek dosegla začasni dogovor o zvišanju standardov EU glede kakovosti zraka. Predlagana nova pravila bodo med drugim standarde kakovosti zraka v uniji, določene za leto 2030, bolj približala smernicam Svetovne zdravstvene organizacije, so sporočili iz Sveta EU. V Evropski komisiji so dogovor pozdravili.