Newyorške borze končale v rdečem

New York, 20. februarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Ameriške delnice so danes na začetku skrajšanega trgovalnega tedna zaradi praznika padle. Navzdol jih je potegnila družba Nvidia, ki je pred prihajajočimi poslovnimi rezultati nazadovala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.