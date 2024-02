V Atenah danes odjadrali po dva plova, Zelko četrti

Atene, 20. februarja - Tretji regatni dan članskega evropskega jadralskega prvenstva v Grčiji v razredih ILCA 6 in ILCA 7, ki šteje tudi kot kvalifikacijsko sito za olimpijske igre letos poleti v Parizu, so le izpeljali nekaj več regat. Po težavah z vetrom so danes odjadrali po dva plova v vsakem razredu, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.