Skozi naselje Paka divjal s 165 kilometri na uro, še dva divjala po avtocesti

Celje, 20. februarja - Policisti so v soboto dopoldne v naselju Paka pri Velenju, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 kilometrov na uro, obravnavali voznika osebnega vozila, ki je mimo merilnika hitrosti peljal s hitrostjo 165 kilometrov na uro. V nedeljo pa so obravnavali še dva voznika, ki sta močno prekoračila omejeno hitrost, so sporočili s Policijske uprave Celje.