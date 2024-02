Teden denarja bo letos v znamenju ozaveščanja o prevarah

Ljubljana, 24. februarja - Svetovni in evropski teden denarja, ki bo letos med 18. in 24. marcem, bo v znamenju ozaveščanja o prevarah. Teden se odvije vsako leto v drugi polovici marca in je v osnovi namenjen osveščanju o pomenu finančne pismenosti. V njem se po svetu in v Sloveniji zvrsti več dejavnosti in dogodkov.