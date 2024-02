Svet EU potrdil predlagane posodobitve pravic potrošnikov

Bruselj, 20. februarja - Svet EU je danes potrdil posodobitve evropskih pravil na področju pravic potrošnikov in t. i. greenwashinga oz. zelenega zavajanja. Prenovljena pravila bodo omogočila, da bodo lahko potrošniki pri nakupovanju izdelkov sprejemali odločitve, ki bodo okolju prijazne in sprejete na podlagi zadostnih informacij, so sporočili iz Sveta EU.