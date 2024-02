Ljubljanska borza: SBI TOP skoraj na izhodiščni ravni

Ljubljana, 20. februarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,04 odstotka. Indeks je ob pocenitvi delnic Cinkarne Celje, Zavarovalnice Triglav in Petrola nad gladino obdržala podražitev delnic NLB. Promet je skromen in z izjemo delnic NLB in Pozavarovalnice Sava, za katere je najmanj zanimanja, enakomerno razporejen.