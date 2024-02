Navijaški incident povzročil ogorčenje ter pozive k ukrepanju

pripravil Gorazd Jukovič

Ljubljana, 19. februarja - Navijaški incident na nedeljski tekmi med nogometaši Mure in Maribora, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi, je povzročil množično ogorčenje in pozive pristojnim k ukrepanju. Nanj so se odzvali vladni predstavniki, premier Robert Golob ga je označil za primer huliganstva. Policijska preiskava se medtem nadaljuje.