Bilbao, 19. februarja - Nogometaši Girone so v 25. krogu španskega prvenstva izgubili proti Athleticu iz Bilbaa z 2:3 in niso izkoristili spodrsljaja vodilnega Reala iz Madrida. Girona je brez zmage zadnje tri kroge po remiju z Realom Sociedadom (0:0) in porazu proti kraljevemu klubu (0:4).