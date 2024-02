Fritzu ameriški finale v Delray Beachu

Fort Lauderdale, 19. februarja - Ameriški teniški igralec Taylor Fritz je zmagovalec domačega turnirja v Delray Beachu z nagradnim skladom 689.346 evrov. V finalu je 26-letnik po uri in 41 minutah premagal rojaka in vrstnika Tommyja Paula s 6:2, 6:3 in ubranil lanski naslov. Finale so morali organizatorji na ponedeljek prestaviti zaradi nedeljskega dežja.