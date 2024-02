Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil dobro četrtino odstotka

Ljubljana, 19. februarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,28 odstotka na 1376,04 točke. Navzdol so ga potisnile delnice Petrola, Krke in NLB, medtem ko so tečaji več delnic ostali na izhodiščni ravni. Skupni promet je dosegel 1,74 milijona evrov, veliko večino so prispevale delnice Krke, Cinkarne Celje in NLB.