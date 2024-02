V Žalcu odprtje novega vrtca

Žalec, 20. februarja - Predstavniki žalske občine in velenjskega podjetja Esotech bodo danes odprli nov vrtec Žalec - zahod, ki so ga zgradili v okviru javno-zasebnega partnerstva. Vrednost naložbe znaša 12,8 milijona evrov. Vrtec, ki lahko sprejme okoli 170 otrok, bi moral vrata odpreti že septembra, vendar so dela zaradi vodne ujme zamaknili.