Vox populi: Podpora vladi še nikoli ni bila tako nizka

Ljubljana, 19. februarja - Delo vlade kot uspešno ocenjuje le še 24,9 odstotka vprašanih, kar 70 odstotkov pa jih meni, da je vlada neuspešna, kar je največ doslej, kažejo rezultati raziskave Vox populi v današnjem Dnevniku. Vzrok za to so stavke v javnem sektorju ter afera sodna stavba, ki je bila med drugim tudi povod za strmoglavljenje podpore SD in Tanji Fajon.