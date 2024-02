Vreme: Danes sprva rahel dež, popoldne zjasnitev

Ljubljana, 19. februarja - Danes dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo, možne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, a se bo do jutra spet pooblačilo. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V torek bo sprva še nekaj oblačnosti, čez dan se bo delno razjasnilo. Ponekod bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sprva precej jasno, popoldne se bo oblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Toplo bo. V četrtek bo večinoma oblačno, v zahodnih in osrednjih krajih bo začelo deževati. Krepil se bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo je prehodno oslabelo, preko Alp se pomika oslabljena vremenska motnja. V višinah s šibkimi zahodnimi vetrovi še doteka vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Predvsem v Alpah in v krajih južno od nas bo zjutraj in dopoldne prehodno rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo, pojavljale se bodo posamezne krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V torek se bo delno razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, ki bo tudi ponekod ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev prehodno povečala. Pričakuje se zmerna obremenitev, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. Popoldne bo vremenske obremenitev popustila. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.